Morata giura amore all'Atletico: "Non mi fermerò finché non avrò vinto con questa maglia"

LA DICHIARAZIONE

L'attaccante della nazionale spagnola decide di rimanere alla corte di Simeone, per vincere un trofeo con il club rojiblanco

Tra Morata e l'Atletico è tornato il sereno. "Non riesco a immaginare cosa significhi vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non ci riuscirò", queste le parole d'amore che l'attaccante ha dedicato alla sua squadra in un post su Instagram, mettendo definitivamente un punto alle voci di mercato e confermando la volontà di restare ancora alla corte di Simeone. Lo spagnolo, infatti, giocherà per un'altra stagione con il club rojiblanco, il futuro poi è ancora da scrivere ma la tempesta è passata.

L'ex bianconero per rimanere nella sua Spagna avrebbe rifiutato una faraonica offerta dall'Arabia Saudita dall'Al Qadsiah de Míchel: un contratto di tre anni per un totale di 45 milioni di euro. Non ci sarà dunque un Juve-tris, che tanto allettava i tifosi della Vecchia Signora, ne una nuova avventura nella Capitale, sponda giallorossa. Morata e la sua famiglia non torneranno in Italia, almeno per il momento. In questa decisione c'è soprattutto lo zampino del Cholo Simeone, che ha spinto per farlo rimanere anche il prossimo anno. L'allenatore dunque ripone nuovamente fiducia in Morata, che non vede l'ora di ricambiarla a suon di gol. Nell'ultima stagione ha realizzato 21 reti e 4 assist in 48 presenze tra tutte le competizioni, e vuole essere ancora più decisivo.

Finiti dunque i malumori in casa Atletico. Era stato proprio lo stesso giocatore nei mesi scorsi ain un'intervista rilasciata a Marca, in cui aveva confermato la. "Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la", aveva dichiarato. "Non ho parlato con nessuno ma se vedo che l'Atletico vuole prendere otto attaccanti, immagino che lo faranno.- aveva sottolineato affranto - per non essere una priorità". Tuttavia l'attaccante spagnolo ha rivisto le sue priorità e deciso di seguire il cuore, che lo

Il giocatore è legato all'Atletico con un contratto fino al 2026, con opzione al 2027, e una clausola da 15 milioni di euro. Lo spagnolo aveva rimandato la decisione definitiva sul suo futuro al termine dell'Europeo, che sta disputando con le Furie Rosse, ma alla fine ha prevalso la serenità mentale e la voglia di tornare e sapere di avere un punto fisso, una squadra che lo aspetta, che è casa ormai da tanti anni. Lasciare, inoltre, avrebbe potuto mettere a rischio l'eventuale Mondiale 2026, con una minore visibilità nonostante la fascia da capitano della nazionale spagnola.