Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia parte in salita: in Messico senza divise né accoglienza

Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia, nazionale che rappresenta un arcipelago dell'Oceania da meno di 300mila abitanti, è partito già in salita. Al momento dell'arrivo in Messico, dove nella notte italiana tra giovedì e venerdì sfiderà la Giamaica per la semifinale dei playoff intercontinentali, i giocatori si sono ritrovati senza divise ufficiali e non sono stati accolti da nessuno.