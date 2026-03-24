Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia parte in salita: in Messico senza divise né accoglienza
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Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia, nazionale che rappresenta un arcipelago dell'Oceania da meno di 300mila abitanti, è partito già in salita. Al momento dell'arrivo in Messico, dove nella notte italiana tra giovedì e venerdì sfiderà la Giamaica per la semifinale dei playoff intercontinentali, i giocatori si sono ritrovati senza divise ufficiali e non sono stati accolti da nessuno.
Non il massimo dopo un volo di oltre 11mila km, anche se poi nelle ore successive la squadra del Ct francese Sidaner, composta da giocatori in gran parte semiprofessionisti, ha iniziato a prepararsi come previsto alla sfida più importante della propria storia.
In caso di vittoria contro la Giamaica, qualificazione per la finale contro la Repubblica Democratica del Congo, con la speranza di diventare la terza nazione oceanica nella storia a partecipare ai Mondiali dopo Australia e Nuova Zelanda.