Nottata insonne per Juan Jesus: vaga scalzo per il Maradona in attesa dell'antidoping  

NAPOLI

Ieri notte Juan Jesus è stato avvistato al Maradona mentre passeggiava a piedi nudi, in seguito al sorteggio per l'antidoping

Nella tarda serata di ieri, il brasiliano Juan Jesus è stato sorteggiato per eseguire il test antidoping. Per lui niente stimoli immediati e ciò lo ha portato a trovare un curioso rimedio: camminare a piedi nudi a contatto con l'umidità dell'erba. Con il sorriso, il 32enne è stato avvistato durante l'insolita passeggiata notturna, in uno stadio silenzioso e pacato.

Infatti, quando lo stadio Maradona sembrava ormai silente a due ore dalla fine del match che ha registrato un pareggio tra Napoli e Barcellona, la trasmissione spagnola El Chiringuito lo ha intercettato mentre solo girovagava per il campo.Il giornalista, molto incuriosito, ha domandato a Juan Jesus perchè fosse ancora in campo, tutto solo. Ha poi raccontato che gli stimoli per riempire la provetta, faticavano ad arrivare e l'unico metodo per facilitare il procedimento, era la camminata sull'erba fredda e leggermente bagnata.