Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
INDAGINI CHIUSE

"Non ci furono combine": niente processo ma multa di 250 euro per i giocatori coinvolti nelle scommesse illegali

Lo riferisce il Corriere della Sera. La Procura di Milano ha chiuso le indagini

di Redazione
23 Ott 2025 - 11:15
© Getty Images

© Getty Images

Sandro Tonali e Niccolò Fagioli, tra i 13 calciatori coinvolti (22 le persone in totale) nella maxi inchiesta sulle scommesse illegali nel calcio, potrebbero evitare il maxi processo grazie all'oblazione, cioè pagando una multa amministrativa di circa 250 euro per estinguere la contravvenzione. La Procura di Milano ha chiuso le indagini: ai giocatori coinvolti, i pm non contestano nessuna combine. Nessuno si è venduto partite che lo vedevano coinvolto: per lo più si tratta di scommesse su altri sport o di poker online. Tra i calciatori solo Tonali e Fagioli, che hanno già scontato la pena in ambito sportivo, nel penale si vedono contestare anche il fatto di aver pubblicizzato le piattaforme illegali di scommesse o di gioco del poker.  Gli altri 20 indagati, tra cui Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Matteo Cancellieri, Cristian Buonaiuto, Héctor Junior Firpo e il tennista Matteo Gigante, sono accusati solo di partecipazione a giochi d'azzardo non autorizzati. La legge consente agli indagati di evitare il processo trattandosi di contravvenzioni punibili con l’arresto fino a tre mesi o con una multa massima di 500 euro.

Leggi anche

Caso scommesse, i gestori patteggiano: dagli orologi ai bonifici dei calciatori, la verità sul "sistema"

scommesse
tonali
fagioli

Ultimi video

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:29
DICH SCAMACCA DA MIX BERGAMO 22/10 DICH

Scamacca: "Abbiamo perso due punti ma va bene"

02:14
DICH PIOLI VIGILIA 22/10 DICH

Pioli sul Rapid Vienna: "Questa partita non cambia il nostro futuro"

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record
13:02
Sindaco di Pisa: "Sproporzionata punizione per tifosi nerazzurri"
12:01
Tribuna ridotta all'Adriatico, 'caos nel settore disabili'
11:01
Uefa: "Allerta meteo in Olanda, anticipate due partite"
09:00
Slavia Praga, Trpisovsky: "Abbiamo dato tutto col cuore"