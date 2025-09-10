I 'gestori' delle scommesse dei calciatori vogliono patteggiare: la verità sul sistema

Frizzera e De Giacomo sono assistiti dall'avvocato Vincenzo Scarano e le istanze hanno avuto il via libera della Procura. Dopo la richiesta di giudizio immediato dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, che hanno coordinato l'indagine della polizia giudiziaria della Gdf, e dopo l'ok all'istanza della gip Lidia Castellucci, tutti e cinque gli arrestati hanno presentato istanze di patteggiamenti. E dunque anche Antonio Scinocca e Antonino Parise, legale rappresentante e socio di Elysium Group, gioielleria milanese al centro dell'indagine, e Andrea Piccini, ex socio.