Calcio
IN AULA

I 'gestori' delle scommesse dei calciatori vogliono patteggiare: la verità sul sistema

Tutti e cinque gli arrestati hanno chiesto di patteggiare: vendite fittizie per coprire i debiti contratti dai giocatori  

10 Set 2025 - 20:10

Hanno scelto la strada dei patteggiamenti Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, i presunti gestori del "sistema" di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci.

La carta di Fagioli in cassaforte, gli orologi per saldare i debiti: il ruolo della gioielleria milanese nel giro di scommesse

Frizzera e De Giacomo sono assistiti dall'avvocato Vincenzo Scarano e le istanze hanno avuto il via libera della Procura. Dopo la richiesta di giudizio immediato dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, che hanno coordinato l'indagine della polizia giudiziaria della Gdf, e dopo l'ok all'istanza della gip Lidia Castellucci, tutti e cinque gli arrestati hanno presentato istanze di patteggiamenti. E dunque anche Antonio Scinocca e Antonino Parise, legale rappresentante e socio di Elysium Group, gioielleria milanese al centro dell'indagine, e Andrea Piccini, ex socio.

Fagioli e la "roba dello 0": ecco il modo per aggirare il tetto delle puntate sui siti

Sarebbero stati loro a simulare "la vendita" di "orologi" di lusso, a volte con "emissione di fatture" a giustificazione. Poi, avrebbero ricevuto sui conti bonifici, "a copertura dei debiti contratti dai giocatori", così riciclando i soldi delle puntate per centinaia di migliaia di euro. Deve essere ancora fissata l'udienza, davanti a un gup, per decidere sui patteggiamenti. Intanto, i calciatori indagati, che non erano il vero focus dell'inchiesta milanese, possono uscire dal procedimento pagando semplicemente delle oblazioni, ossia delle multe. 

La procura Figc chiede gli atti sul caso scommesse: cosa rischiano i calciatori coinvolti

