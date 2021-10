Niente Arabia: Inter-Juve si gioca a San Siro a gennaio

Inter-Juventus si giocherà ancora a San Siro a gennaio 2022. Niente Arabia Saudita, la Lega Serie A ha infatti deciso di far disputare la Supercoppa italiana 2021 a Milano, ma ancora non c'è una data definitiva. In un primo momento si è ipotizzato il 5 gennaio, ma è più probabile che si giochi il 12 perché la Lega vorrebbe il Sold Out, difficile da ottenere con i tifosi ancora in vacanza per le festività natalizie. Riyad ha un contratto firmato, ma non ha esercitato in tempo l'opzione per far disputare in terra araba la partita così si andrà negli Emirati probabilmente nelle edizioni successive.