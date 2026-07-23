Neymar si prende una pausa dal pallone per giocare a poker, i tifosi lo criticano

23 Lug 2026 - 13:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'attaccante della Nazionale di calcio brasiliana Neymar ha risposto con ironia alle critiche ricevute per aver partecipato a un torneo di poker mentre i suoi compagni di squadra del Santos erano in trasferta in Venezuela per una partita della Coppa Sudamericana. In una storia di Instagram, il giocatore ha scritto "La vita è uno scherzo" e ha aggiunto in portoghese "Non prendete la vita troppo sul serio". Il post è apparso poche ore dopo la diffusione di sue immagini intento a giocare a carte in Brasile, mentre la delegazione del Santos si recava a Caracas per affrontare l'Universidad Central. Sebbene l'assenza di Neymar dalla partita fosse prevista - l'allenatore Cuca aveva deciso di non convocarlo per dargli più tempo per prepararsi fisicamente dopo la sua partecipazione ai Mondiali del 2026 - le immagini del fuoriclasse al tavolo da poker hanno suscitato malcontento tra alcuni tifosi. 

Ultimi video

02:07
Inter, passione infinita!

Inter, passione infinita!

01:24
DICH LEONARDO SU SCELTA CT 23/07 DICH

Leonardo: "Siamo rimasti indietro, ecco l'identikit del CT"

00:59
DICH MALDINI SU SCELTA CT 23/07 ok SRV

Maldini: "Ct? Ideale entro fine settimana. Abbiamo parlato con Guardiola e Ancelotti"

00:59
DICH MALAGO SU LEGA STALKER E CRAVATTA 23/07 SRV

Malagò 'lotta' con la cravatta, poi scherza: "I club mi hanno stalkerato, li denuncio!"

03:42
Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

01:49
DICH MALAGO SU SCELTA CT 23/07 SRV

Malagò: "La scelta del ct? Calma! Condivisione totale con Maldini e Leonardo"

01:41
Inter scatenata: due rinnovi pesantissimi

Inter scatenata: due rinnovi pesantissimi

01:04
DICH SIMONELLI SU BATTUTA CT MALAGO 23/07 SRV

Simonelli: "Non chiedete a Malagò del ct perché…"

01:16
Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

00:54
Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

01:18
Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

02:40
Sabatini svela: "Ecco quando arriva il CT"

Sabatini svela: "Ecco quando arriva il CT"

02:21
Inter, la rivelazione: "Due giocatori hanno sorpreso tutti"

Inter, la rivelazione: "Due giocatori hanno sorpreso tutti"

00:45
MCH ARRIVO MALAGO MALDINI LEONARDO 23/7 MCH

Malagò, Maldini e Leonardo: l'arrivo in Lega Serie A

02:07
Inter, passione infinita!

Inter, passione infinita!

I più visti di Calcio

CLIP GUARDIOA CONTROCAMPO 2001 20/07 SRV

La previsione di Guardiola a Controcampo 25 anni fa: "L'Italia ha 3 Mondiali, ma…"

DICH POLITANO INCONTRO COI TIFOSI A DIMARO DICH

Politano: "Bene l'inizio con Allegri. Potrei chiudere la carriera qui"

DICH EKHATOR PER SITO 22/07 DICH

Ekhator: "Spalletti? Vi svelo un retroscena. La Juve è il mio orgoglio"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

MCH AMICHEVOLE INTER-SV AASEN 22/7 MCH

I 16 gol dell'Inter in amichevole: Pio ne fa 5

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:54
Arsenal, serio infortunio alla schiena per Saliba: operazione scongiurata, ma fuori a lungo
15:44
Il Palermo è disponibile a coprire i 30 milioni per lo stadio Barbera
13:38
Genoa, presidente Sucu atteso a Moena per presentazione ufficiale
13:26
Neymar si prende una pausa dal pallone per giocare a poker, i tifosi lo criticano
13:13
Malagò, Maldini e Leonardo arrivati in sede Lega Serie A