Neymar si prende una pausa dal pallone per giocare a poker, i tifosi lo criticano

L'attaccante della Nazionale di calcio brasiliana Neymar ha risposto con ironia alle critiche ricevute per aver partecipato a un torneo di poker mentre i suoi compagni di squadra del Santos erano in trasferta in Venezuela per una partita della Coppa Sudamericana. In una storia di Instagram, il giocatore ha scritto "La vita è uno scherzo" e ha aggiunto in portoghese "Non prendete la vita troppo sul serio". Il post è apparso poche ore dopo la diffusione di sue immagini intento a giocare a carte in Brasile, mentre la delegazione del Santos si recava a Caracas per affrontare l'Universidad Central. Sebbene l'assenza di Neymar dalla partita fosse prevista - l'allenatore Cuca aveva deciso di non convocarlo per dargli più tempo per prepararsi fisicamente dopo la sua partecipazione ai Mondiali del 2026 - le immagini del fuoriclasse al tavolo da poker hanno suscitato malcontento tra alcuni tifosi.