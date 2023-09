Via all'era Spalletti, Gravina: "Abbiamo reagito con stile a una crisi importante, l'Italia ha un grande tecnico"

VIA ALL'ERA SPALLETTI

Il presidente Figc alla presentazione del neo ct: "Abbiamo avuto la fortuna di trovare una persona le cui qualità sono davanti a tutti"

© ansa "Abbiamo reagito con stile a una crisi importante, lasciando da parte la rabbia. La delusione c'è stata, non possiamo negarlo. Ma ora cominciamo una storia nuova, un capitolo inedito dicendo che gli italiani avranno non solo un grande tecnico, ma una grande persona". Con queste parole il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha presentato il nuovo ct azzurro Luciano Spalletti nella prima conferenza del neo allenatore della nazionale, chiamato a sostituire il dimissionario Roberto Mancini.

"Inizia una nuova pagina direi un nuovo capitolo nella storia azzurra - ha sottolineato Gravina - una storia importante che appassiona milioni di italiani, un capitolo inedito di questo libro. Inizia l'era di Luciano Spalletti, in pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi imprevista, senza precedenti almeno per le modalità. Ma abbiamo avuto la fortuna di trovare una persona le cui qualità sono davanti a tutti: mi ha colpito il lato umano sul quale abbiamo avuto l'intuito di investire, le sue idee innovative, le sue qualità le ho apprezzate da subito" ha sottolineato Gravina che ha aperto l'incontro con un messaggio per le vittime dell'incidente di Brandizzo.

E ancora: "Sono motivato perché ho avuto modo di dividere in maniera netta le valutazioni tecniche da quelle personali - ha proseguito - La storia di Spalletti dal punto di vista tecnico è nota. Ma quello che più mi ha colpito è il lato umano sul quale abbiamo avuto l'intuito di investire. Spalletti dedica tutta la sua capacità di sacrificio totale a tutto ciò che ama. Abbiamo fatto una scelta importante e volevamo dare alla nazionale un tecnico di prestigio e ci siamo riusciti".