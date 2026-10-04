VERSO ITALIA-TURCHIA

Turchia, Montella: "Saremo competitivi nonostante le assenze"

Il ct in vista della sfida contro l'Italia: "Motivati e desiderosi di fare risultato"

04 Ott 2026 - 21:32
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Nel suo momento peggiore da quando è ct della Turchia, Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia nella quarta gara di Nations League e dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa (4-1 per gli azzurri). L'Aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri: "Vogliamo vincere, competere e confrontarci anche a questo livello - dice -. Per gran parte delle tre partite ce la siamo giocata e il risultato è stato in equilibrio per alcuni tratti, tranne nella sfida con l'Italia. Siamo motivati, curiosi di confrontarci e desiderosi di fare risultati perché giocarsela alla pari non è sufficiente".

Poi sulle molte assenze: "Mancherà Guler, così come Calhanoglu e Yildiz. Per noi sono tutti giocatori importanti come lo sono nei loro rispettivi club. Tuttavia questo è un modo per vedere all'opera nuovi giocatori e valutarli. Sono fiducioso che saremo competitivi nonostante le assenze e cercheremo di portare a casa una vittoria".

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