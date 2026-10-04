Turchia, Montella: "Saremo competitivi nonostante le assenze"

Nel suo momento peggiore da quando è ct della Turchia, Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia nella quarta gara di Nations League e dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa (4-1 per gli azzurri). L'Aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri: "Vogliamo vincere, competere e confrontarci anche a questo livello - dice -. Per gran parte delle tre partite ce la siamo giocata e il risultato è stato in equilibrio per alcuni tratti, tranne nella sfida con l'Italia. Siamo motivati, curiosi di confrontarci e desiderosi di fare risultati perché giocarsela alla pari non è sufficiente".