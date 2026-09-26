Mancini-Italia, non è più il 2018: quel dato che fa paura e l'aspetto psicologico da non sottovalutare

Il 2026 non è il 2018, visto che la sua prima esperienza in Nazionale era coincisa con la vittoria contro l'Arabia Saudita, certo altra pasta rispetto ai Diavoli Rossi. Ma invece il 2026 è anche il 2018 considerando che nelle nove sconfitte del suo primo mandato, le prime due erano arrivate presto - seconda e quinta partita - contro Francia e Portogallo. Insomma, Europei 2021 a parte, spesso e volentieri contro le big del calcio europeo l'Italia soffre e non poco.