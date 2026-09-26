nazionale

Mancini-Italia, non è più il 2018: quel dato che fa paura e l'aspetto psicologico da non sottovalutare

L'analisi del momento dell'Italia dopo lo 0-2 col Belgio: il nodo psicologico e la strada in salita verso Turchia e Francia

di Stefano Fiore
26 Set 2026 - 09:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Roberto Mancini sognava la settimana perfetta, così l'aveva definita lui in conferenza stampa descrivendo il ritorno da ct azzurro ma subordinando il tutto a una vittoria contro il Belgio, ma il campo ha raccontato tutt'altro.

Il 2026 non è il 2018, visto che la sua prima esperienza in Nazionale era coincisa con la vittoria contro l'Arabia Saudita, certo altra pasta rispetto ai Diavoli Rossi. Ma invece il 2026 è anche il 2018 considerando che nelle nove sconfitte del suo primo mandato, le prime due erano arrivate presto - seconda e quinta partita - contro Francia e Portogallo. Insomma, Europei 2021 a parte, spesso e volentieri contro le big del calcio europeo l'Italia soffre e non poco.

Per capire quanto sarà duro il suo lavoro nei prossimi giorni, e nei prossimi mesi, basti pensare che quella di ieri sera è solo la seconda volta negli ultimi 40 anni in cui la Nazionale ha perso un match casalingo subendo almeno due gol senza segnarne nessuno (0-2 in amichevole contro la Croazia del 16 agosto 2006).

Non che il Mancio non lo sappia, dopo il Belgio una frase indicativa forse è sfuggita ai più: "Non dobbiamo abbatterci dopo una o due sconfitte". Come a dire: da qui a lunedì 5 ottobre ora dobbiamo affrontare due volte la Turchia e la Francia, altre cadute non sono impronosticabili. Negli occhi di tutti c'è il lavoro tecnico, con la scelta dei giocatori e la pazienza di aspettare quelli più giovani, e quello tattico, Romano subito perno della squadra e Kean sulla destra sono stati un azzardo, ma non va sottovalutato l'aspetto psicologico di un gruppo, o forse di un ambiente considerando che ieri c'erano diverse facce nuove rispetto alla gestione Spalletti-Gattuso, che sembra quasi abituato a dover stare nelle retrovie del calcio mondiale.

Per far sì che questo ritorno non sia una minestra riscaldata, dunque, il ct dovrà mettere mano a ogni aspetto, sperando di ritrovare in fretta quello spirito di Italia giochista e quasi spensierata che aveva portato a 37 risultati utili consecutivi tra il 2018 e il 2021. Difficile? Difficilissimo, ma che altra strada abbiamo?

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

1 di 12
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

italia belgio
analisi
mancini
statistica

Ultimi video

01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

02:25
Le voci della delusione

Le voci della delusione

02:09
Mancio, falsa ripartenza

Mancio, falsa ripartenza

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

02:11
DICH DI LORENZO POST BELGIO DICH

Di Lorenzo: "Limitare gli errore e crescere. Dobbiamo far meglio"

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

02:07
DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

02:04
DICH CALAFIORI POST BELGIO DICH

Calafiori: "Fischi giusti"

01:32
DICH ABODI SU MALAGO' DICH

Abodi su Malagò: "Ci sono delle regole e vanno rispettate"

01:16
DCIH CALCAGNO SU MALAGO' DICH

Calcagno: "Malagò, situazione paradossale"

04:15
DICH ABETE SU MALAGO' DICH

Abete prende posizione: "No al commissariamento"

01:01
DICH MARANI SU MALAGO' DICH

Marani: "Sono contrario al commissariamento"

00:38
DICH ULIVIERI SU MALAGO' DICH

Ulivieri chiaro: "Sostegno a Malagò"

01:42
Pavlovic, pilastro Milan

Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Claudio Raimondi
01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

I più visti di Nazionale

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Ritorno flop per Mancini: i social si scatenano. E c'è chi rimpiange Baldini

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

Kean e Pio Esposito

Doppia torre, Romano in regia e Cambiaghi: così Mancini prepara il suo ritorno in Nazionale

Italia, contro il Belgio notte fonda e fischi: per il Mancini-bis l'inizio è da incubo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:49
Roberto Carlos: "Ho perso tutti i soldi fatti col calcio"
12:30
Nations League, Irlanda cancella conferenza vigilia gara con Israele
11:58
Mbappé prova a tranquillizzare il Real: foto sorridente con Camavinga e Guler
 GONCALO RAMOS: dal Psg al Milan per 74 milioni di euro
11:20
Crespo stronca Gonçalo Ramos: "Non è un bomber"
11:00
Turchia-Italia, Mancini può rivoluzionare la formazione: le indiscrezioni