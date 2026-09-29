È di nuovo grande Italia: una vittoria per la salvezza

La Turchia, certo, dà una mano: Montella è sul bordo dell'esonero e il primo gol azzurro nasce da un regalo di Celik dopo un corner battuto malissimo da Ruggeri (il meno brillante dell'undici iniziale: Bastoni scaccia i fantasmi bosniaci e mette la partita in discesa. Frattesi è il consueto incursore che è il più svelto a raccogliere la respinta maldestra di Altay sul tiro di Kayode. Il 16 insomma è "on fire" non solo con la Lazio, quello di Bursa è il nono centro con la Nazionale e arriva dopo un digiuno di quasi due anni (non segnava dall'ottobre del 2024, nel 4-1 di Udine contro Israele). E l'ex terzino viola si mette poi in proprio segnando il 3-0. Due azioni davvero da Playstation quelle che hanno partorito le reti di Frattesi e Kayode. Un'Italia che anche in triplo vantaggio ha sempre attaccato e pressato alto chiudendo un primo tempo che rasenta la perfezione.