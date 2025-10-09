Tonali: "Dopo la Norvegia ogni gara è fondamentale, siamo pronti"

"Dopo la Norvegia tutte le partite sono fondamentali, sappiamo benissimo quanto valgono. Siamo pronti per affrontarle una alla volta". Così il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali parlando ai canali social della Figc dal ritiro di Coverciano, in vista del doppio impegno per le qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele. "In allenamento ci divertiamo, facciamo tanto, il mister ci fa correre ma è importante divertirsi", ha aggiunto il centrocampista azzurro del Newcastle. "Il mio primo ricordo in azzurro? È la mia prima partita, l'esordio con Mancini in Liechtenstein. È una emozione che provi solo una volta", ha ammesso rispondendo a una domanda di un tifoso. ì