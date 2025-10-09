Logo SportMediaset
Carnesecchi: "Giorni intensi, siamo pronti a giocare"

09 Ott 2025 - 13:02
© Getty Images

"Sta andando tutto molto bene, abbiamo fatto due giorni intensi e siamo pronti". Così il portiere della Nazionale e dell'Atalanta Marco Carnesecchi parlando ai canali social della Figc dal ritiro di Coverciano, in vista del doppio impegno per le qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele. Un tifoso via social chiede quale è il suo primo ricordo in azzurro. "Il mio primo ricordo è quando sono arrivato qui a Coverciano, una emozione incredibile vedere i poster di tutti quelli che sono passati prima e che hanno vinto tanto", ha aggiunto.

