Carnesecchi: "Giorni intensi, siamo pronti a giocare"

"Sta andando tutto molto bene, abbiamo fatto due giorni intensi e siamo pronti". Così il portiere della Nazionale e dell'Atalanta Marco Carnesecchi parlando ai canali social della Figc dal ritiro di Coverciano, in vista del doppio impegno per le qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele. Un tifoso via social chiede quale è il suo primo ricordo in azzurro. "Il mio primo ricordo è quando sono arrivato qui a Coverciano, una emozione incredibile vedere i poster di tutti quelli che sono passati prima e che hanno vinto tanto", ha aggiunto.