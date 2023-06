Empoli, Vicario verso il Tottenham: c'è l'offerta ufficiale, chiusura vicina

L'OPERAZIONE

I toscani incasseranno 20 milioni di euro, bruciata la concorrenza dell'Inter

Guglielmo Vicario è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del Tottenham. Il club londinese ha presentato un'offerta ufficiale all'Empoli del valore di circa 20 milioni di euro e la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo. Bruciata dunque la concorrenza dell'Inter, che aveva messo gli occhi sull'estremo difensore friulano in caso di partenza di Onana: se il camerunese dovesse dire addio i nerazzurri dovranno guardare altrove.

Nei giorni scorsi era stato il presidente Corsi ad anticipare questo scenario di mercato, annunciando che una big italiana avrebbe affondato il colpo in caso di cessione del suo numero uno, ma facendo filtrare anche la presenza di un discorso ben avviato con un club estero.

Come spesso accade in questi casi, la disponibilità immediata di liquidità ha fatto la differenza e, a meno di colpi di scena, Vicario volerà in Premier League: per lui pronto un contratto fino al 2028.

