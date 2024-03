Italia, Spalletti: "Inutile parlare di moduli se si fanno certi errori. Bravo Retegui"

italia

Il ct azzurro dopo il Venezuela: "A volte siamo stati superficiali. Bisognava metterci anche più forza"

Quindi non è bocciato il sistema tattico iniziale? "Non è mai un caso quel che succede, per quanto ci riguarda... Stiamo lavorando per dare una direzione alla squadra, a volte siamo stati superficiali e leggeri, dal punto di vista dell'impatto fisico serviva metterci più forza - le parole alla Rai -. Prima vanno messe a posto queste cose, che sono la base, poi si può parlare di altro".

Inevitabile parlare della doppietta di Retegui, l'Italia ha trovato il bomber che cercava? "Chi fa gol mette sempre qualcosa in più degli altri. Poi ha tenuto bene palla per far salire la squadra, ha finalizzato, ha messo il fisico e difeso di testa nelle situazioni di ripiego. Ha fatto quello che doveva fare".

