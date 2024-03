Italia, per Donnarumma primo rigore parato nei tempi regolamentari

venezuela-italia

Donnarumma contro il Venezuela ha parato un rigore a Rondon in partita: prima solo salvataggi nelle lotterie finali

Gianluigi Donnarumma contro il Venezuela ha infranto un tabù che per l'Italia durava addirittura dal 2015: parando il calcio di rigore a Rondon dopo soli tre minuti, il portiere del PSG ha neutralizzato per la prima volta in azzurro un penalty nei tempi regolamentari. L'ultima volta per la Nazionale risaliva al giugno 2015, con parata di Buffon contro la Croazia.

Non è il primo rigore in assoluto parato da Donnarumma in maglia azzurra, ma il primo durante i tempi regolamentari (su 6 subiti): i cinque penalty parati a Euro 2020 contro Spagna (due) e Inghilterra (tre) decisivi poi per la conquista del trofeo da parte della Nazionale erano arrivati nella lotteria finale dopo i tempi supplementari.