Spalletti mischia le carte: provati Raspadori, Scamacca e Kean come centravanti

VERSO ITALIA-MALTA

Il ct azzurro ha provato due squadre variando la posizione in campo dei giocatori

Buffon: “La maglia?”… Tutti: “Azzurra!!!” Buffon: “ Chi siamo noi ?”… Tutti: “L’Italia!!!”. L’ultimo allenamento degli Azzurri inizia con Gigi Buffon che entra in palestra, raduna in cerchio i giocatori, e propone questa sorta di rito motivazionale. Poi gli azzurri scendono in campo e iniziano l’allenamento sotto gli occhi del presidente federale Gravina e del presidente Uefa Ceferin, accompagnato da Boban (capo del calcio Uefa) e da Giorgio Marchetti (segretario generale). Giunti a Firenze per partecipare all’inaugurazione del Viola Park, ne hanno approfittato per fare visita al Centro Tecnico di Coverciano.

Sul campo c’erano 25 giocatori, mancava solo Chiesa che continua il suo programma differenziato per recuperare in vista della seconda partita, quella di martedì a Wembley contro l’Inghilterra. Tutto ok invece per Bonaventura, che il giorno prima aveva usufruito di una giornata di scarico già concordata. Spalletti sta ancora studiando il da farsi in vista di Italia-Malta (sabato a Bari, 53000 spettatori, tutto esaurito) e negli ultimi due giorni ha diviso il gruppo in due squadre distinte.

Squadra A: Portiere (A rotazione); poi Di Lorenzo, Gatti (Scalvini), Acerbi, Biraghi (Udogie); Barella, Cristante, Bonaventura (Udogie); Orsolini, Scamacca, Zaniolo.

Squadra B: Portiere; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi (Udogie), Locatelli, Tonali; Berardi, Raspadori, Kean.

Come si può intuire, Udogie è stato utilizzato da una parte e dall’altra come alternativa sia nel suo naturale ruolo di terzino sinistro, sia in quello di mezzala (“può giocare anche a centrocampo”, ha detto Spalletti). Qualche curiosità. Nella squadra A, Orsolini e Zaniolo si sono spesso scambiati la fascia di competenza. Nella squadra B Kean è stato provato prevalentemente sulla sinistra, ma il CT lo ha anche testato come centravanti con Raspadori a sinistra. Le scelte definitive non sono ancora fatte, di solito Spalletti si prende tutto il tempo a disposizione fino al giorno di vigilia. La formazione anti-Malta sarà da un mix delle due squadre provate finora a Coverciano.