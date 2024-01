Euro 2024, Spalletti: "Siamo i campioni, non possiamo tirarci indietro"

Luciano Spalletti suona la carica azzurra verso Euro 2024: "Siamo i campioni in carica, per cui non possiamo tirarci indietro o sottrarci dalla responsabilità di fare il massimo. Non possiamo risparmiare neppure un metro di corsa, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo". Il ct della Nazionale, in collegamento dal Premio Maestrelli per la vittoria dello scudetto lo scorso anni col Napoli, aggiunge: "Alcuni dei miei calciatori hanno già vinto l'Europeo, voglio che trasferiscano al gruppo il comportamento e il pensiero che si deve avere per affrontare una competizione del genere".