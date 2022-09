Psg, Galtier: "Infortunio al polpaccio, per Verratti niente Nazionale" 

SALTA LA NATIONS

Il tecnico francese annuncia il forfait dell'azzurro per la Nations League

"Verratti si è fatto male al polpaccio. Doveva andare con la sua Nazionale, ma andrà a Parigi per dei test. È stato un colpo molto forte, sono preoccupato", ha esordito così il tecnico del Psg, Christophe Galtier, in merito all'infortunio del centrocampista. L'allenatore francese ha dunque confermato che il campione salterà gli impegni con l'Italia di Mancini, impegnata nelle ultime due sfide del girone di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

Al 18° del secondo tempo del match vinto per 1-0 sul Lione, il centrocampista azzurro ha ricevuto un duro colpo dietro la gamba da Moussa Dembélé. Rimasto a terra per qualche minuto si è poi rialzato, uscendo dal campo zoppicante e con evidenti smorfie di dolore. La partita è proseguita con Mukiele che lo ha sostituito. Un duro colpo per Verratti, titolare di tutte le partite del Psg in questa stagione, e che ora rischia di doversi fermare.