Nazionale, Spalletti: "Vogliamo superare i nostri limiti, capiremo che cosa siamo"

"Essere ct a Wembley è un sogno, con l'Inghilterra vogliamo superare i nostri limiti". È un Luciano Spalletti a dir poco carico quello che si avvicina all'appuntamento di domani sera contro gli inglesi di Southgate. Lì dove gli azzurri hanno vinto l'Europeo sotto la gestione Mancini. Tra le possibili sorprese nell'undici iniziali c'è Udogie, dallo scorso agosto in forza al Tottenham in Premier League: "Ha tutto ed è giovane - le parole a Sky Sport -. Deve fare esperienza ha scocca e motore che ne avanza anche per gli altri. In una partita dove la fisicità e la forza può fare la differenza, è un calciatore che potrà darci una mano".