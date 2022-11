Nazionale: paura per Tonali, esce in barella dopo una brutta caduta

© Getty Images

È ansia in casa azzurra per le condizioni di Sandro Tonali. Al 42' dell'amichevole dell'Italia a Tirana contro l'Albania il centrocampista del Milan è caduto male dopo uno stacco aereo e un contrasto, sbattendo la testa e il collo sul terreno di gioco. Il giocatore è stato trasportato fuori in barella: era stordito ma è sempre stato cosciente. Gli ultimi aggiornamenti riferiscono che i danni maggiori li avrebbe riportati a una spalla. Chi ha visto il giocatore negli spogliatoi, all'uscita è apparso rasserenato. Tonali si sta sottoponendo ad accertamenti in una clinica di Tirana, da cui scaturirà la decisione se far restare il giocatore con la squadra o farlo rientrare in Italia. Al suo posto il ct Mancini ha fatto entrare Ricci.