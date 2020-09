Nazionale, Mancini non ha dubbi: "Zaniolo sarà pronto per gli Europei"

"Al di là dell'infortunio, speriamo che possa recuperare in fretta: comunque è un ragazzo giovane e sarà pronto per gli Europei". Lo ha detto il ct della nazionale azzurra, Roberto Mancini, in riferimento all'infortunio occorso durante la sfida di Nations League contro l'Olanda di Nicolò Zaniolo. Mancini si trova a Pescara con i vertici federali per partecipare alla Festa della Rivoluzione, kermesse dedicata a Gabriele D'Annunzio che stasera chiude i battenti con la storia dello 'scudetto', termine e simbolo creato dal Vate durante l'avventura di Fiume.

