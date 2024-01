Nazionale, Gravina: "Mancini? Ci siamo salutati, ma ormai è il passato"

PRESIDENTE FIGC

"Il 2024 sarà l'anno della riforma. La Supercoppa in Arabia decisione della Lega Serie A"

Gabriele Gravina ha rilasciato una lunga intervista al Foglio Sportivo affrontando diversi temi importanti, dalla Nazionale, alla riforma dei campionati passando per la Supercoppa in Arabia Saudita. "Mancini? Ci siamo incontrati e salutati. Roberto però rappresenta il passato, con Luciano Spalletti in Nazionale abbiamo già scritto una bella pagina di storia azzurra conquistando un'importante qualificazione, in un girone molto complicato, e ne scriveremo ancora di più belle in futuro", ha dichiarato il presidente della Figc.

"Fatta eccezione per la mancata qualificazione al Mondiale 2022, abbiamo raggiunto traguardi straordinari, a partire dall'Europeo conquistato a Londra nel 2021 fino al successo continentale dell'Under 19 e all’argento iridato dell'Under 20", ha continuato Gravina facendo un bilancio dei risultati ottenuti sotto il suo mandato.

"Il 2024 sarà l'anno della riforma. Il percorso ormai è tracciato - ha proseguito Gravina -. Non parlo di quella dei campionati, che è una conseguenza, mi riferisco alle nuove regole del nostro 'stare insieme' e alla sostenibilità economica, il rapporto tra club, calciatori e allenatori, la valorizzazione della filiera giovanile".

E in questo senso impossibile non fare alcune considerazioni sul passo indietro sul Decreto Crescita. "Abbiamo sempre ritenuto che fosse lo strumento sbagliato per garantire agevolazioni economiche ai club professionistici, col ministro Abodi stiamo condividendo tutti i dossier", ha spiegato.

Infine una battuta sulla Supercoppa italiana: "Disputare il torneo in Arabia è una decisione della Lega Serie A, che ha agito in totale autonomia con l’obiettivo di valorizzare il suo brand".