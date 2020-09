Nations League, l'Italia di scena a Bergamo: la sfida con l'Olanda al Gewiss Stadium

NAZIONALE

di

SIMONE MALAGUTTI

Il presidente federale Gravina lo aveva promesso: “Appena possibile porteremo la Nazionale a Bergamo e Milano, per regalare un po’ di gioia a città che hanno particolarmente sofferto durante il periodo peggiore della pandemia”. Una parte della promessa verrà mantenuta il prossimo 14 ottobre: l’Italia giocherà proprio a Bergamo, nel rinnovato Gewiss Stadium, la sfida di Nations League contro l’Olanda la cui sede, ultimamente in sospeso, era stata inizialmente fissata a San Siro. Decisione già presa, manca soltanto l’ufficialità: la FIGC non ha ancora dato l’annuncio ma la conferma arriva dalla Uefa, che sul suo sito indica già Bergamo come sede di Italia-Olanda.

Una serie di motivi ha spinto la Federazione a puntare su questa scelta.

1) Le pressioni della Federazione olandese, che definiti tutti gli aspetti logistici-organizzativi per la trasferta di Milano, sarebbe stata messa in difficoltà dallo spostamento della gara in altra sede. Giocare comunque in Lombardia e a una quarantina di chilometri dal capoluogo significa venire incontro alle esigenze degli olandesi.

2) Gli spiragli verso un ritorno del pubblico negli stadi danno un senso al trasloco degli Azzurri a Bergamo. Viceversa, con gli stadi chiusi, sarebbe stato inutile portare la Nazionale dove nessuno avrebbe potuto andare ad applaudirla.

3) Il rispetto della promessa fatta da Gravina parte da Bergamo, e non da San siro, per via dei costi enormi legati all’organizzazione di una partita al Meazza (oltre 300 mila euro): meglio giocare nell’impianto milanese quando si avrà la certezza di poter consentire l’ingresso di un buon numero di spettatori.

Al momento la Uefa ha confermato che le gare di Nations League andranno giocate a porte chiuse, ma nei pensieri della FIGC si fa strada una iniziativa dal forte valore simbolico. La speranza è ovviamente quella di poter aprire il Gewiss Stadium almeno in parte, ma se ciò non fosse consentito, c’è l’ipotesi di aprire Italia-Olanda a un pubblico di medici e infermieri. Un modo per ringraziarli per il lavoro svolto e i sacrifici fatti durante la pandemia.