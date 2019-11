Mondiale Under17: l'Italia scivola con il Paraguay, agli ottavi c’è l’Ecuador

MONDIALE

Arriva la prima sconfitta di misura (2-1) per l'Italia al Mondiale Under17 in corso di svolgimento in Brasile. Con il Paraguay, gli Azzurrini cominciano bene, perdono un po' il boccino del gioco a metà partita e finiscono caparbiamente all'attacco senza riuscire ad agguantare il pareggio. Vantaggio siglato dopo tre minuti da Pirola, che insacca di testa su punizione di Oristanio, poi la rimonta firmata da Duarte (37') e Quinonez (52'). L'Inter e l'Italia si coccolano Gnònto





















































Una sconfitta avvenuta a qualificazione acquisita: Nunziata ha schierato una formazione inedita, cambiata per 9/11 rispetto alle prime due gare le cui vittorie sono valse l'accesso alla fase finale. Il secondo posto nel girone significa affrontare negli ottavi di finale l'Ecuador, alle 20.30 (orario italiano) del 7 novembre all'Estadio Kleber Andrade di Cariacica. Evitata quindi l’Argentina, che la squadra di Nunziata avrebbe affrontato in caso di primo posto, ma con il passaggio del turno l’Italia potrebbe trovare il Brasile padrone di casa nei quarti.

"Analizzeremo la partita di oggi - ha dichiarato a fine gara il tecnico azzurro - e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima". Sulla partita: "Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre per dare agli altri la possibilità di entrare in campo. In fondo credo - conclude Nuinziata - non sia stata una brutta partita: hanno lottato fino alla fine ma è andata cosi'".

