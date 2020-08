Mancini ritrova la sua Italia: prime prove dopo 287 giorni di inattività

NAZIONALE

di

SIMONE MALAGUTTI

La prima stagione condizionata dal Covid si è appena conclusa e tocca alla Nazionale di Mancini aprire ufficialmente quella successiva, con le partite di Nations League contro la Bosnia, il 4 settembre a Firenze, e l’Olanda, tre giorni dopo ad Amsterdam. L’obiettivo è sempre e comunque quello massimo, vale a dire, come spiegato dal ct, "raggiungere la finale, perché è importante anche per il ranking. Dobbiamo ricominciare bene perché contro la Bosnia non sarà una partita facile, e poi valuteremo per quella di Amsterdam". E ovviamente non mancano le preoccupazioni legate al coronavirus. Le immagini di giocatori e staff tecnico che si sottopongono all’esame del tampone sono inedite per il ritiro azzurro. E la sala stampa allestita nel gigantesco auditorium, con poche sedie distanziatissime, non si era mai vista. Mancini spera in un veloce ritorno alla normalità, perché il calcio senza pubblico non è la stessa cosa: Il calcio è fatto per far divertire la gente e ha bisogno del pubblico - spiega - . Sicuramente chi ci sta rimettendo di più sono i settori giovanili e i campionati minori".

Ma il primo allenamento di questo ritiro è un principio di ritorno alla normalità, per Mancini significa tornare a fare il ct a 287 giorni dall’ultima volta. Primi spunti: solita alternanza Belotti-Immobile al centro dell’attacco, Kean esterno alto, Zaniolo provato a centrocampo nel ruolo di mezzala, così come la new entry Locatelli. Sensi o Cristante in regia, in attesa di Jorginho, in arrivo nelle prossime ore. Per Tonali, che deve stare in quarantena fino al 2 settembre, il punto di domanda sul suo arrivo a Coverciano tende sempre piu a un no.

Mancini lavora sul campo ed evita polemiche sul futuro ingaggio di Lippi come direttore tecnico, avvenuto a sua insaputa: "Non sapevo niente, come avete già raccontato voi, ma ha già spiegato tutto il presidente Gravina. Non la ritengo una cosa così importante, non è cambiato niente per me". Tanto la panchina azzurra se la tiene stretta, oltre gli Europei, fino al Mondiale 2022. Ultima nota: lunedì Chiellini in conferenza stampa e presentazione della nuova maglia.