Genoa, presidente Sucu atteso a Moena per presentazione ufficiale

Il presidente del Genoa, Dan Sucu, è atteso a Moena dove il club è in ritiro fino al 26 luglio. Intanto oggi a partire dalle 16 Amorim, Bjilow, Doucourè e Masini saranno presenti al Village per incontrare i tifosi e domani tutti in piazza per la presentazione ufficiale del club. Dopo le 400 presenze per il test di ieri e le 1.200 per la prima col Trento, sabato si profila il pienone per la terza e ultima amichevole in quota, anche per la presenza massiccia di supporters del Vicenza neopromosso in B.