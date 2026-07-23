Klopp a un passo dalla panchina della Germania: annuncio atteso domani

L'accordo, già nell'aria da giorni, è stato ulteriormente confermato dalle stesse parole di Klopp, che prima della finale del Mondiale aveva dichiarato: "Non siamo lontani dall'annunciare qualcosa. Dovrebbe accadere nei prossimi giorni". Nelle ultime ore sono stati definiti gli ultimi dettagli, anche grazie alla conclusione del suo rapporto con Red Bull, dove ricopriva il ruolo di responsabile globale della strategia calcistica. Prima della presentazione, il consiglio di sorveglianza e gli azionisti della Dfb GmbH & Co. KG dovranno approvare formalmente il contratto, che secondo indiscrezioni avrà durata fino al Mondiale del 2030. Il via libera è considerato una formalità.