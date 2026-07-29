Lo United Fc si tiene stretto Pirlo: "Tante notizie false su Andrea, è una leggenda e resta con noi"
Il club degli Emirati Arabi conferma l'allenatore dopo che era stato a un passo dal diventare ct dell'Italia: "Impegnato nel nostro progetto"
Lo United Fc di Dubai si tiene stretto Andrea Pirlo. Con un comunicato pubblicato sui propri profili social, il club emiratino conferma la fiducia all'allenatore che era stato a un passo dal diventare nuovo ct della nazionale italiana, prima che il caso legato all'agenzia di scommesse russa, Fonbet, facesse cambiare idea al presidente Figc Giovanni Malagò, portando alle dimissioni di Maldini e Leonardo.
Lo United Fc scrive che si sono diffuse diverse fake news e che è fiero di confermare una leggenda come Pirlo alla guida della squadra: "Negli ultimi giorni, sui media sono circolate numerose speculazioni sul futuro di Andrea Pirlo, tra cui diverse notizie che non corrispondono alla realtà. Il Dubai United è lieto che una leggenda del calcio come Andrea sia il nostro allenatore capo sin dalla scorsa stagione. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori gli esprimono il loro pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nei confronti del Dubai United, e il club è pienamente impegnato nei confronti di Andrea Pirlo".
Il club affronterà per la prima volta la massima serie degli Emirati Arabi Uniti dopo la promozione ottenuta negli scorsi mesi: "Ci stiamo preparando per la nostra storica prima stagione nella ADNOC Pro League. Si tratta di un nuovo importante capitolo per il club e tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione e alle prestazioni della squadra. Invitiamo tutti i nostri tifosi e gli appassionati di calcio di Dubai a unirsi a noi allo stadio, a sostenere la squadra e a diventare parte integrante del percorso del Dubai United nella Pro League".
Nella serata di domenica, quando ancora sembrava il primo candidato alla panchina dell'Italia, Pirlo aveva scritto un post su Instagram parlando del ruolo da global ambassador con Fonbet e spiegando come "attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono". Nella mattinata di lunedì, tramite le stories, aveva invece scritto di aver appreso di non essere più candidato al ruolo di ct, anticipando il ribaltone che ha poi riportato Mancini in panchina.
Pirlo proseguirà quindi con lo United Fc di Dubai e per il momento non sono arrivate notizie su un'eventuale interruzione della sua collaborazione con Fonbet.