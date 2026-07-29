Lo United Fc si tiene stretto Pirlo: "Tante notizie false su Andrea, è una leggenda e resta con noi"

Lo United Fc scrive che si sono diffuse diverse fake news e che è fiero di confermare una leggenda come Pirlo alla guida della squadra: "Negli ultimi giorni, sui media sono circolate numerose speculazioni sul futuro di Andrea Pirlo, tra cui diverse notizie che non corrispondono alla realtà. Il Dubai United è lieto che una leggenda del calcio come Andrea sia il nostro allenatore capo sin dalla scorsa stagione. Il presidente del club Ilie Cebanu, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori gli esprimono il loro pieno sostegno. Andrea Pirlo è pienamente impegnato nei confronti del Dubai United, e il club è pienamente impegnato nei confronti di Andrea Pirlo".