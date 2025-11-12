Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
QUALIFICAZIONI MONDIALI

Italia, tutti a rapporto: Gattuso ordina concentrazione e senso di appartenenza

Contro la Moldova spazio a Orsolini, Cristante a Bellanova

di Simone Malagutti
12 Nov 2025 - 09:35
© Getty Images

© Getty Images

Da qui a marzo l'Italia si gioca tutto: contro Moldova e Norvegia sono in gioco le chance di conquistare il primo posto nel girone. Chance quasi nulle. Quindi, al 99.9%, tra quattro mesi ci saranno i playoff per andare ai Mondiali e lì non si potrà sbagliare, servirà il massimo apporto da parte di tutti. Finora nella gestione di Gattuso i giocatori hanno dimostrato attaccamento alla maglia, ma le pressioni dei club che spingono per toglierli alla Nazionale al primo accenno di infortunio non sono mai mancate e non mancheranno. Per questo ieri a Coverciano il ct e il capodelegazione Gigi Buffon hanno tenuto a rapporto la squadra invitando tutti a resistere alle pressioni e a continuare a dedicarsi all'azzurro con lo stesso senso di appartenenza mostrato finora.

Discorso che, stando alle dichiarazioni di Riccardo Orsolini, sembra essere stato recepito: "Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Abbiamo un dovere morale verso noi stessi e verso chi ci guarda". Orsolini sarà titolare sulla destra (con Zaccagni a sinistra) nel 442 con cui gli azzurri scenderanno in campo a Chisinau. Il ct, come preannunciato, darà spazio a parecchi giocatori poco impiegati nelle precedenti partite.

A Coverciano è stata provata la coppia d'attacco Scamacca-Raspadori ma non è detto che le scelte siano definitive: Gattuso finora non ha mai rinunciato a Retegui e comunque ci sono ancora due allenamenti prima della gara contro la Moldova. A centrocampo Cristante sostituirà Barella (squalificato) al fianco di Tonali (che è diffidato e salterà la Norvegia per evitare una squalifica in vista dei playoff). In difesa probabile chance per Bellanova (con Cambiaso a sinistra) e per Buongiorno, che dopo due mancate convocazioni per problemi fisici può finalmente fare il suo esordio nella gestione Gattuso.

Leggi anche

Niente Norvegia per Tonali: Gattuso teme la squalifica ai playoff, altri due nella stessa situazione

italia
qualificazioni mondiali

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

00:33
MCH ARGENTINA TIFOSI ENTUSIASMO MCH

Argentina, entusiasmo travolgente per Messi

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

01:37
DICH CAPRILE NAZIONALE DICH

Italia, Caprile: "La Nazionale un sogno, ma..."

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

I più visti di Nazionale

Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata"

Italia, Kean salta Moldavia e Norvegia: al suo posto c'è Cambiaghi

Italia, tutti a rapporto: Gattuso ordina concentrazione e senso di appartenenza

Le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: si rivedono Ricci e Scamacca, prima per Caprile

Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

La carriera di Luciano Spalletti in foto: tutte le squadre

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:28
Ekhator lascia il ritiro dell'U21 e rientra al Genoa
11:13
Sampdoria: "nessun illecito", Procura Figc archivia caso Silvani
10:40
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
10:11
Como, vedova di Stefano Borgonovo diffida tifosi da uso del nome
23:03
Insonnia e depressione, Soucek racconta il suo calvario: "Ho pensato al ritiro"