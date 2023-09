Italia, Spalletti indica la via: certezza 4-3-3, resta il dubbio attaccante

italia

Sabato contro la Macedonia del Nord il debutto del nuovo ct azzurro: Immobile in vantaggio ma non schierato nel primo allenamento

Italia, primo allenamento agli ordini di Spalletti: "Che Vialli ci protegga"







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ieri primo allenamento per Luciano Spalletti come ct della Nazionale, non ci sono - ovviamente - ancora indicazioni definitive verso la sfida di sabato contro la Macedonia del Nord valevole per le qualificazioni a Euro 2024 ma qualche paletto è già chiaro: si riparte dal 4-3-3 di stampo Napoli che il tecnico toscano conosce benissimo, il trio in mediana sembra sicuro così come gli esterni offensivi. Il dubbio più grande, manco a dirlo visto che era la stessa cosa per la gestione Mancini, è sul centravanti anche perché ieri Spalletti ha mischiato le carte.

In pole position sembra esserci Ciro Immobile nonostante una forma non al top, come visto anche nelle prime partite con la Lazio, ma le formazioni schierate ieri tengono aperta la questione. Il primo modulo provato da Spalletti infatti ha visto Retegui spalleggiato da Politano e Chiesa, il secondo invece ha visto Gnonto e Zaccagni ai lati di Raspadori. La scelta è anche di tipo tattico, e considerando il recente passato al Napoli è più probabile che sia la punta della Lazio a guidare il tridente anche se solo i prossimi allenamenti scioglieranno i dubbi.

Con Donnarumma in porta e Di Lorenzo saldo a destra, Spalletti ha provato come centrali difensivi prima Casale-Bastoni e Mancini-Romagnoli poi con i primi due in vantaggio verso sabato (occhio anche a Scalvini, non ancora impiegato in allenamento). A sinistra si sono visti Spinazzola e Biraghi ma resta viva l'opzione Dimarco, nonostante sia abituato a destreggiarsi nel 3-5-2 con l'Inter. La mediana sembra certa col trio Barella-Locatelli-Tonali, anche se si sono visti pure Frattesi, Cristante e Pessina.

