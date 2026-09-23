Italia, sosta decisiva per il futuro dei dirigenti Figc: oggi il parere su Bianchedi, Malagò in attesa

Giovanni Malagò e Diana Bianchedi, destini incrociati. Non solo perché il presidente della Figc ha nominato l'ex schermitrice olimpica al ruolo di capodelegazione della nazionale, ma anche perché entrambi i ruoli dei dirigenti sono minacciati da decisioni pendenti delle autorità preposte. Ovvero il Coni per il vizio di forma al momento dell'elezione in Federcalcio per Malagò e l'Anac per l'incompatibilità dei ruoli tra Comitato Olimpico e Figc per Bianchedi.