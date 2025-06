Italia, si chiude l'era Spalletti: da Skopje a Oslo, storia di un amore mai nato

Arrivato nell'estate del 2023 dopo l'addio di Roberto Mancini, Spalletti ha collezionato 23 panchine con la Nazionale con un bilancio complessivo di 11 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. L'esordio in azzurro è arrivato il 9 settembre 2023 in casa della Macedonia del Nord, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. A Skopje finì 1-1 con il primo gol del nuovo corso segnato da Ciro Immobile. Poi le vittorie con Ucraina e Malta, seguita dalla prima sconfitta (il 17 ottobre) per 2-1 con l'Inghilterra. Con lo 0-0 in casa dell'Ucraina, gli azzurri hanno staccato il pass per l'Europeo, che si disputerà nell'estate del 2024 in Germania.