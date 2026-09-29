Fatica con i club, ma va forte con la Nazionale: qual è il vero Raspadori?

Ne è la riprova il fatto che molti dei giocatori che hanno mancato il Mondiale per la terza volta di fila non siano proprio gli ultimi che passano, tutt'altro. Donnarumma, Calafiori, Dimarco, Bastoni, Kean, Barella, Tonali. Tutti nomi che, solo a leggerli, ispirano grande fiducia. E i rispettivi club ne sanno qualcosa. Al lato pratico, però, sono in molti a stentare se messi nello stesso ecosistema. D'altronde, ci sarà un motivo (anche più di uno) se la Bosnia ci ha buttato fuori appena sei mesi fa. A guardar bene, si rintraccia un'eccezione a una regola da invertire il più presto possibile.