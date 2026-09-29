Da Zenica a Bursa, il riscatto azzurro di Bastoni: "Fa bene essere felici"

Sei mesi dopo la zampata in area della Turchia, più da attaccante che da difensore, ha fatto ritrovare il sorriso a Bastoni anche in maglia azzurra. "Inevitabile pensare a quella notte, sarò in debito con gli italiani per i prossimi almeno 4 anni, speriamo di recuperare questa cosa. Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta e prendermi le mie responsabilità" ha detto ieri il classe 1999. Difficoltà che la stagione scorsa aveva incontrato anche in maglia nerazzurra, colpa della simulazione in Juve-Inter per la quale ha dovuto pagare dazio in ogni stadio d'Italia, anche se siamo sicuri che, nonostante il gol di ieri e le scuse ai tifosi italiani, qualche fischio continuerà ad arrivare.