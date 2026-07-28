Altri guai per Malagò: indagine della Procura Figc sulla presunta ineleggibilità

Questi sono giorni particolarmente difficili per il presidente della Figc Giovanni Malagò: dopo le dimissioni lampo di Paolo Maldini e Leonardo — che lasciano di nuovo la Nazionale senza guida tecnica e dirigenziale a quasi quattro mesi dal disastro di Zenica — la Federcalcio deve infatti fare i conti con un'altra grana giudiziaria. Stando a quanto rivelato da Il Fatto Quotidiano, la Procura federale avrebbe aperto un'inchiesta ufficiale, sollecitata dalla Procura generale del Coni guidata da Ugo Taucer, per verificare la regolarità dei documenti presentati da Malagò in occasione della sua candidatura alle recenti elezioni federali.