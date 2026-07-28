Milan si allena a Perth, entusiasmo dei tifosi australiani

Dopo l'arrivo a Perth del Milan guidato da Ruben Amorim, accolto dall'entusiasmo dei tifosi rossoneri presenti in Australia, è iniziato questa mattina ufficialmente il Summer Tour del Club. Il momento clou si è svolto al Crown Crystal Club nell'hotel che ospita la squadra, quando Rita Saffioti, la Deputy Premier del Governo Western Australia ha accolto l'allenatore e Matteo Gabbia per un press briefing alla presenza della stampa locale e italiana. Nel pomeriggio, alle 15.30, si è svolta la prima seduta di allenanento al Sam Kerr Football Center, in cui i calciatori sono stati impegnati da una prima parte di attivazione in campo con l'esecuzione di torelli ed esercitazioni atletiche. Successivamente spazio alle parte tattica conclusa con una partitella e una serie di tiri in porta. Fuori dal centro, ad attendere la squadra, un gruppo di piccole calciatrici che hanno chiesto autografi e selfie. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento pomeridiano previsto alle ore 15.30, ora locale.