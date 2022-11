Italia, Mancini: "Peccato chiudere con una sconfitta"

NAZIONALE

Il ct azzurro dopo il ko con l'Austria: "Il 4-3-3 non è andato benissimo, ma nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta"

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia cade 2-0 a Vienna contro l'Austria nell'ultima amichevole dell'anno e saluta con una sconfitta un 2022 tutt'altro che esaltante: "Peccato aver chiuso con una sconfitta", ha dichiarato dopo il match il ct Roberto Mancini, deluso dalle prove di 4-3-3: "Non è andato benissimo perché abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti e siamo stati lunghi concedendo tanti spazi da attaccare - le sue parole a Rai Sport - Nel secondo tempo invece ho visto un’ottima squadra, non abbiamo fatto gol solo per sfortuna e perché siamo stati poco precisi".

Una prestazione a due facce quella degli azzurri secondo Mancini: "Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol e dovevamo segnare, poi loro ci aggredivano e ci hanno fatto fare molti errori tecnici. Abbiamo sicuramente un po’ sofferto, ma nel secondo tempo secondo me siamo andati bene e ci è mancato solo il gol. Primo tempo così così secondo tempo bene".

Donnarumma: "Vedere gli altri al Mondiale è molto dura"

"Essere qui e vedere gli altri al Mondiale è molto dura, ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare a marzo con la voglia di fare bene". Così Gigio Donnarumma al termine dell'amichevole persa 2-0 contro l'Austria a Vienna.

Bonucci: "Mondiale ferita aperta"

"Ovvio che ci sia grande delusione e amarezza. Oggi qualcuno di noi ha guardato la gara d'esordio ed è una ferita aperta. Non possiamo però cambiare ciò che è stato ma guardare al futuro con la convinzione che questa Italia possa costruire qualcosa di importante". Nel giorno dell'inizio di Qatar 2022 Leonardo Bonucci analizza così la sconfitta contro l'Austria: "Non eravamo quelli di sempre soprattutto nella prima parte del primo tempo quando abbiamo sbagliato tanto permettendogli di creare occasioni mentre noi non siamo stati abbastanza cattivi nella prima occasione avuta. Queste partite ci servono per crescere e imparare".

