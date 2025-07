Cremonese, Mussolini si presenta: "Cognome? Dà fastidio ad altri, non a me"

"Sono qui per giocare a calcio. Il mio cognome? Ha dato più fastidio agli altri che a me". Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e pronipote del Duce, si presenta alla Cremonese. Il cognome che porta lo ha costretto a costruirsi una corazza già da giovanissimo, quando venne inserito nella rosa di prima squadra della Lazio, ma il suo approccio resta sereno e pacato. "Sono felice di essere arrivato qui, ho accettato subito quando c'è stato il via libera. Il mio cognome non mi ha mai causato problemi e, dal mio punto di vista, meno se ne parla meglio è. Sono qui per esprimermi in campo, non per altro".