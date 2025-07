Girelli sui social: "Abbiamo dato tutto, ma si è accesa una fiamma"

"Abbiamo dato tutto. Davvero Tutto. Eravamo a un minuto e venti dal nostro e dal vostro sogno. Quel sogno che abbiamo inseguito, difeso, sudato, da quando siamo arrivate in Svizzera. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto rumore, quello che entra dentro e non ti lascia più. Siamo un gruppo, prima di tutto. Una squadra che si è sostenuta, spinta, scelta". Così l'attaccante della nazionale femminile Cristiana Girelli in un lungo post sui social dopo l'eliminazione in semifinale agli Europei per mano dell'Inghilterra. "Ognuna di noi ha dato l'anima per questi colori. L'azzurro che veste la pelle, ma soprattutto il cuore. L'abbiamo fatto per noi, per chi ha creduto in noi, per chi ci ha seguito e ci ha sostenuto anche da lontano. E per tutte quelle bambine che sognano di diventare donne capaci di lasciare un segno. Perché qui si è accesa una fiamma: pura, intensa, bellissima. Una fiamma fatta di emozioni vere, di cuore, di orgoglio", ha aggiunto la bomber azzurra. "E allora vi chiediamo solo questo: Non dimenticate. Non dimenticate cosa possiamo essere, non dimenticate cosa possiamo farvi provare. Siamo donne. Giochiamo a calcio. E Siamo Fiere. È tutto nei nostri occhi, nei nostri passi, nei nostri abbracci. E non finirà qui. The rest is still Unwritten... Grazie a tutti. È stato e sarà indimenticabile", ha concluso.