DL Sport: contratti fino a 8 anni, ma ammortamenti restano a 5 anni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore a partire da oggi il Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025 dal titolo "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport". Nel dettaglio, con l'emendamento al DL Sport che modifica il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 la durata massima dei contratti di lavoro subordinati sportivi passa da 5 a 8 anni, ma gli ammortamenti legati al costo del cartellino dei giocatori professionisti rimarranno calcolati su cinque anni.