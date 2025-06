Italia, problema alla caviglia per Locatelli: lascia il ritiro, niente Norvegia e Moldavia

Arrivano altre brutte notizie dal ritiro della Nazionale in corso a Coverciano. Gli Azzurri stanno preparando il doppio impegno con Norvegia e Moldavia, gare valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026. In vista di questi due impegni, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Manuel Locatelli: il capitano della Juventus ha riportato un problema alla caviglia destra che l'ha costretto a eseguire una risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio. Pizzicato dalle telecamere con la gamba fasciata, gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione che lo costringeranno al forfait.