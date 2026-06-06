Italia, Baldini: "Grecia più forte del Lussemburgo: i giovani devono mostrare le loro qualità tecniche"

Dopo la prima contro il Lussemburgo, ecco l'amichevole di Creta contro la Grecia. Per l'Italia, la giovane e sperimentale Italia di Silvio Baldini, un upgrade nella scala di difficoltà. Si riparte dalla vittoria firmata da Pio Esposito, con l'obiettivo di confermare quanto di buono, in termini di personalità e non solo di gioco, si è visto mercoledì scorso: "Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte" ha dichiarato il ct azzurro. "Vorrei che iniziassero come nel primo tempo, i giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche".