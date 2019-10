Italia, avanti con Mancini fino a Qatar 2022

La nuova Nazionale firmata Roberto Mancini piace, vince e convince. E anche l'ex allenatore di Lazio, Manchester City e Inter, giusto per dire le squadre più importanti, pare aver trovato la sua giusta dimensione. Tanto che andrà avanti sulla panchina azzurra fino ai Mondiali del Qatar a fine 2022. La qualificazione agli Europei, infatti, gli garantisce il rinnovo automatico per un altro biennio e la clausola rescissoria a suo favore (valida comunque sino al termine della rassegna continentale del 2020) non verrà esercitata. Non c'è motivo di tornare ad allenare un club.