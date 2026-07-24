Nations League, il 12 novembre Italia-Francia a San Siro

La vittoria più ampia della Nazionale a Milano è stata proprio con la Francia (9-4 del 18 gennaio 1920), mentre l'Austria è l'avversaria più affrontata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5). Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l'Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.