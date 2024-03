Italia: 28 convocati per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador

PER VENEZUELA ED ECUADOR

Spalletti ha diramato l'elenco per il doppio test in Usa: Bellanova, Folorunsho e Lucca le novità. Fuori Immobile e Scamacca

Sono 28 i calciatori convocati dal Ct Luciano Spalletti per le amichevoli in Usa contro Venezuela ed Ecuador, primi test in vista di Euro 2024. Sono tre le novità: si tratta del difensore del Torino Raoul Bellanova, del centrocampista del Verona Michael Folorunsho e dell’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca. Tutti e tre erano stati già chiamati in occasione dei raduni dedicati ai calciatori di interesse nazionale, con Folorunsho che non aveva potuto rispondere alla convocazione a causa di una sindrome influenzale. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di domenica 17 marzo a Roma e lunedì sosterranno la prima seduta di allenamento all’Acqua Acetosa. La partenza per Miami è fissata per martedì alle 10.20.

In attacco torna Retegui, ma non c'è spazio per Scamacca, Immobile ed El Shaarawy. A centrocampo snobbato Cristante, mentre c'è Jorginho. Il quarto portiere è Carnesecchi dell'Atalanta.

Giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, gli Azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali) se la vedranno con l’Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).