Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Roma verso la sfida con l'Everton, i Friedkin: "Partita speciale"

08 Ago 2025 - 21:40

La Roma è pronta a tornare in campo. La squadra giallorossa, dopo l'ultimo allenamento al St. George's Park di Burton al quale ha partecipato anche Ferguson, rientrato in gruppo, è pronta a dirigersi a Liverpool per sfidare l'Everton in quella che sarà l'ultima amichevole in terra inglese. Alle ore 16, infatti, la squadra di Gasperini affronterà l'altra squadra del Gruppo Friedkin all'Hill Dickinson Stadium. Una sfida molto particolare che la famiglia statunitense, sui propri profili social, ha voluto festeggiare come quella tra i due club uniti sotto il Friedkin Group, sarà una "speciale amichevole pre-campionato al nuovo Hill Dickinson Stadium, nel cuore di Liverpool. Una doppia sfida da ricordare. Un solo stadio. Due partite. Ricordi infiniti", il messaggio su X. Al seguito ci sarà anche Claudio Ranieri, che ha raggiunto la squadra e assisterà al match. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
Hojlund o Vlahovic

Hojlund o Vlahovic

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

01:46
Hojlund o Vlahovic

Hojlund o Vlahovic

I più visti di Calcio

Lookman è sparito

Lookman è sparito

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

DICH FAGIOLI FIORENTINA 05-08 DICH

Fagioli: "Pioli vuole un calcio offensivo e questa cosa mi piace molto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:59
Juventus Women, ecco l'erede di Gama: Rosucci nuova capitana
23:27
Beach Soccer, atleti e tifosi fanno squadra per l'ambiente
22:21
Sergi Roberto: "L'obiettivo del Como è entrare in Europa, Morata..."
21:40
Roma verso la sfida con l'Everton, i Friedkin: "Partita speciale"
20:30
Milan: per la prima volta in vendita abbonamenti per tifosi disabili