Frattesi, tra l'Inter e i sogni con la Nazionale: "Grazie a Spalletti sono più forte"

"La trasformazione da attaccante a centrocampista non l'ho vissuta bene. L'allenatore era Franceschini e quando mi spostò a fare la mezzala ricordo che volevo andare via dagli allenamenti. Invece non smetterò mai di ringraziarlo", ha dichiarato Frattesi nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV. Il suo percorso è poi proseguito e grazie a corsa, intensità e abilità negli inserimenti è diventato quel centrocampista box to box che in Italia ormai si è soliti definire tuttocampista: "Penso che il mio segreto sia stato quello di avere sempre fame. Anche con un talento non smisurato, attraverso il lavoro e la voglia si può arrivare ovunque".