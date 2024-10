Nazionale, Cambiaso: "Senza l'infortunio al ginocchio non sarei arrivato fino a qui"

Se il debutto con l'Italia è arrivato quest'anno, la prima convocazione risale invece a novembre 2023 e Cambiaso ricorda quel momento come se fosse ieri: "Era il giorno prima di Juventus-Cagliari e il team manager mi ha dato la notizia. Quasi non ci credevo. Ho chiamato subito i miei genitori e mio padre mi ha detto: 'vabbè, andrai lì a fare il porta borracce'. Era contentissimo, ma voleva che rimanessi con i piedi per terra. Questa è una cosa che ho imparato bene da lui". Un'altra figura che sicuramente ha avuto e tuttora ha un ruolo importante per la sua crescita in azzurro è il ct Luciano Spalletti, con cui il calciatore è riuscito fin da subito a creare un bel feeling: "Con il mister c'è un ottimo rapporto, è un uomo di campo ed è bello avere a che fare con persone che hanno grande passione per questo sport. Lui ci chiede di giocare a pallone, come fa anche Thiago Motta, e di essere sempre disponibili con il compagno: questo lo abbiamo fatto vedere, soprattutto nelle ultime partite".