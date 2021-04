De Rossi ricoverato per polmonite, le sue condizioni sono buone

C'è apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma e oggi collaboratore di Mancini in Nazionale, si trova ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma a causa del Covid-19, che ha fortemente colpito il gruppo azzurro in occasione delle partite di qualificazione ai Mondiali 2022.